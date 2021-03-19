شكرا لقرائتكم خبر عن خطيئة خامنئي.. الفساد في الأرض.. لا بديل عن العقاب والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012