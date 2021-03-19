شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف وأعاصير تضرب الجنوب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نصحت إدارة الأرصاد الامريكية مواطنيها بالتزام جانب الحذر بعد موجة من العواصف بدأت مساء الاربعاء واستمرت طوال يوم أمس الخميس مخلفة أشجاراً متساقطة ومنازل مدمرة. وضربت عواصف متفرقة شرقي جورجيا وعبر ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية وحتى الجنوب الغربي الاقصى في فرجينيا. كما توقعت الإدارة عواصف في جنوب أوهايو حتى جبال الابالاشي. وحذرت الإدارة من أعاصير قاسية ستضرب ألاباما ووسط وشرق جورجيا وولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، وعواصف رعدية شديدة في أجزاء من ساحل الخليج وحتى الابالاشي. وشهدت منطقة اتلانتا أمس الخميس أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة وصلت سرعتها الى 50 ميلاً في الساعة. والغت الجامعات الفصول الدراسية الحضورية أو تحويلها الى افتراضية.

وتأثر 16 مليون شخص في الاقليم الجنوبي الشرقي بانقطاع كلي أو جزئي أو اضطراب في إمدادات الكهرباء. وتم تحذير ثلاثة ملايين نسمة من تاثير الرباح القوية التي تصل سرعتها الى 80 ميلاً في الساعة في المنطقة الممتدة من شمال لويزيانا عبر المسيسيبي الى الباما. والغى مجلس الشيوخ بولاية كارولينا الجنوبية جلساته أمس، كما الغت مدارس الولاية الدراسة الحضورية.

وعرضت التلفزيونات المحلية في الاباما مشاهد للدمار الذي تسببت به الاعاصير التي اقتلعت الاشجار وأغلقت الطرق السريعة، وأطاحت أبراج نقل الضغط الكهربائي العالي واطارت اسقف المنازل في مقاطعات شيلتون وماوندفيل وبيرنسفيل. كما عرضت التلفزيونات مشاهد للدمار في ولايات لويزيانا وتنيسي والمسيسيبي، وفي جنوب تكساس تساقطت حبات برد بحجم كرة القاعدة. وتاثر 70 الف منزل ومحل عمل بانقطاع الكهرباء في الاقليم من تكساس الى الاباما. وأظهرت رادارات الارصاد المزيد من العواصف والاعاصير تتحرك الى الاقليم، وأصدرت ادارة الارصاد أكثر من 50 تحذيراً من عاصفة وإعصار في الاباما واركنساس وتكساس والمسيسيبي واوكلاهوما إضافة الى أجزاء من سبع ولايات أخرى. (أ.ب)