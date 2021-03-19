شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتخلى عن «الإخوان» الإرهابية وتتبنى تهدئة إعلامية تجاه مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

صفعة جديدة تلقتها جماعة «الإخوان» الإرهابية، بعد أن وضعت السلطات التركية عدداً من قياداتها تحت الإقامة الجبرية، فضلاً مطالبتها بوقف استهداف مصر عبر قنواتها.

وأفادت قناة العربية الخميس بأن السلطات التركية وضعت عدداً من قيادات «جماعة الإخوان» الإرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن السلطات التركية طلبت من قنوات الجماعة الإرهابية التي تبث من أراضيها وقف استهداف مصر ودول الخليج، وأنها ستحسم مصيرها نهائيا السبت المقبل.

وذكرت العربية في نشرتها المسائية أن مفاوضات ستجري بين قيادات الجماعة الإرهابية وقيادات أمنية تركية تشمل ترحيل بعض القيادات المطلوبة لمصر، واشتراط وقف العمل السياسي للحصول على الجنسية التركية والإقامة. وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات «إخوانية» في أراضيها.

وبالتزامن مع هذه الأنباء نشر عدد من الإعلاميين المصريين العاملين في تركيا تغريدات تؤكد وجود تحول في السياسة التركية تجاه الدولة المصرية، مثل صدور تعليمات بعدم بث مواد سياسية والاكتفاء بالمنوعات على قنوات «الإخوان» (مكملين والشرق ووطن). أما أيمن نور رئيس قناة الشرق فقد نشر تغريدة مقتضبة تحمل اعترافا بالتغييرات الجديدة.