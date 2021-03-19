شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تستقبل اللجنة التسويقية لـ«إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة، اللجنة التسويقية لوزارة الداخلية لمعرض إكسبو العالمي برئاسة اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي.

وقدَّم اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، شرحاً مفصلاً حول معرض إكسبو العالمي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من أول أكتوبر 2021 ولغاية 31 مارس 2022.

من جانبه أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله، أن الحدث يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً وقال: «ستكون شرطة عجمان داعماً أساسياً لخطة وزارة الداخلية للقيام بمليون زيارة من قبل موظفي الوزارة وذويهم لإخراج الحدث في أبهى صورة».