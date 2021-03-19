بايدن يشيد بتحقيق أهداف حملة التطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بالنتائج التي حققتها حملة التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، إن الهدف الذي حدّده بإعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة.

وأضاف، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض "يشرفني أن أعلن أن غداً (الجمعة)، ...سنحقق الهدف الذي حدّدته".

وقال بايدن "نحن نسبق الجدول بأشواط، لكن الطريق لا يزال طويلا"، مشددا على "التفاؤل" وعلى "ضرورة عدم التراخي".

كان بايدن قد أعلن أنه يريد التوصل إلى إعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته، إلا أن هذا الهدف سيتحقق في غضون أقل من 60 يوما.

وحاليا، يتم تلقي 2,4 مليون جرعة لقاح يوميا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميا كانت تعطى قبل بداية عهد بايدن.

وفي هذا الإطار، يبدو واقعيا التطلّع إلى مضاعفة الأرقام، أي التوصل إلى إعطاء مئتي مليون جرعة لقاحية في أول مئتي يوم من ولاية الرئيس الديمقراطي.

وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى نحو 30 بالمئة من الأميركيين البالغين على الأقل جرعة لقاحية واحدة. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 65 بالمئة لدى الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر.

وأجازت الولايات المتحدة استخدام ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي "جونسون آند جونسون" (الأحادي الجرعة) و"فايزر-بيونتيك" "وموديرنا" (يتطلب التلقيح بواسطتهما جرعتين).

وستتسلّم الولايات المتحدة بنهاية مايو المقبل كميات من الجرعات اللقاحية تكفي لتلقيح كل البالغين الموجودين على أراضيها.