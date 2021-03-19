الجيش اليمني يحرر 10 مواقع عسكرية في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية 10 مواقع عسكرية تمتد على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً في محافظة تعز، فيما أعلن استكمال تأمين 5 مديريات محررة بمحافظة حجة، يأتي ذلك فيما قتل 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية وجرح آخرون في جبهة «هيلان» غرب مأرب.

وأوضحت قيادة محور «طور الباحة» العسكري طبيعة المعركة المشتركة مع محور تعز التي انطلقت أمس الأول، والتي تأتي استكمالاً لتحرير مناطق جنوب محافظة تعز من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات «حيفان والقبيطة» وصولاً إلى «الراهدة».

وأكدت أن وحدات الجيش حققت تقدماً سريعاً في بدء العمليات حيث حررت 10 مواقع عسكرية على مساحة 40 كيلومتراً كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي منذ العام 2016م.

وأضافت أن من بين تلك المناطق ما كانت تتخذها الميليشيات لإطلاق الصواريخ على 5 مديريات وتهدد العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت إلى أن قوات الجيش أسقطت أثناء المعارك طائرة مفخخة تتبع الميليشيات أثناء محاولة استهدافها غرفة عمليات مشتركة للجيش الوطني في منطقة «الزبيرة قدس».

وقال رئيس عمليات محور «طور الباحة» العميد فارس الحفيظي، إن عملية التحرير انطلقت، ولن تتوقف مهما كانت الأسباب حتى استكمال تحرير «حيفان» والمديريات المجاورة لها، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات العسكرية ومقاتلي القبائل في تعز ولحج.

وكشف الحفيظي عن القبض على عدد من المغرر بهم من الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، يواصل الجيش اليمني تسجيل انتصارات على ميليشيات الحوثي، فقد أعلن عن أسر 23 عنصراً حوثياً في حجة، وأعلن

استكمال تأمين 5 مديريات محررة بمحافظة حجة. يأتي ذلك بعدما قتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني خلال الأيام الماضية.

وتشهد جبهات «عبس» في المحافظة، مواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي، منذ الجمعة الماضية، بعد إعلان قوات المنطقة العسكرية الخامسة تحرير مساحات واسعة من منطقة «البداح»، وقتل وجرح وأسر العشرات من ميليشيات الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش صدت هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في جبهة عبس، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من عناصر الميليشيات.

وفي السياق لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون، أمس، بنيران الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل في جبهة «هيلان» غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش نفّذت كمينين محكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة «هيلان»، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش استعادت أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر الميليشيات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إحباط الجيش اليمني هجوماً انتحارياً نفذته الميليشيات على مواقع عسكرية في «هيلان»، والذي تكبّدت فيه الميليشيات أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف.