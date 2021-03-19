صواريخ تستهدف مدينة كيلس التركية مصدرها سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 12:54 صباحًا

أفادت وسائل إعلام تركية بسقوط صواريخ، مساء اليوم الخميس، على مدينة كيلس جنوب تركيا مصدرها الأراضي السورية.

الصواريخ التي تم إطلاقها من داخل سوريا سقطت على حي بيشيفلار في كيلس، من دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

ولم توضح وسائل الإعلام عدد الصواريخ ونوعها والمكان الذي اطلقت منه ، مكتفية بالإشارة إلى مكان سقوطها.

مدينة كيلس تقع على حدود تركيا الجنوبية مع محافظة حلب السورية وسبق أن شهدت حوادث متعددة لسقوط صواريخ وقذائف تم إطلقها خلال أعمال قتالية مستمرة داخل سوريا.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها وكذلك و”وحدات حماية الشعب” الكردية. التي تصنفها أنقرة كتنظيم إرهابي.