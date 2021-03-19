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6 أرقام هامة عن تدفقات النقد الأجنبى لمصر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عدة بيانات حول تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، خلال العام المالى 2018/2019، جاء أبرزها أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من تلك التدفقات.

 

ونرصد فيما يلى 6 أرقام عن تفاصيل التدفقات على مستوى العالم:

 

  1. نصيب الدول العربية من تدفقات النقد الأجنبى لمصر وصل إلى قرابة 40.4% من إجمالى المتحصلات بقيمة مالية تبلغ 49 مليار دولار.
  2. المملكة العربية تصدرت تدفقات النقد الأجنبى بقيمة متحصلات بلغت 21.5 مليار دولار، يليها دولة الإمارات برصيد متحصلات 12 مليار دولار.
  3. دول القارة الأوروبية مثلت 25% من إجمالى المتحصلات بقيمة بلغت 30.6 مليار دولار.
  4. إنجلترا تصدرت الدول الأوروبية بقيمة بلغت 10.8 مليار دولار، يليها ألمانيا بقيمة متحصلات 4.1 مليار دولار.
  5. دول أمريكا الشمالية استحوذت على نسبة بلغت 24.2% من إجمالي المتحصلات بقيمة إجمالية بلغت 29.8 مليار دولار.
  6. تصدر الولايات المتحدة دول أمريكا الشمالية بقيمة متحصلات بلغت 28.9 مليار دولار، يليها كندا بـ0.8 مليار دولار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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