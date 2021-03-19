شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن تدفقات النقد الأجنبى لمصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عدة بيانات حول تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، خلال العام المالى 2018/2019، جاء أبرزها أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من تلك التدفقات.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام عن تفاصيل التدفقات على مستوى العالم: