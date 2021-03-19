شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن تدفقات النقد الأجنبى لمصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عدة بيانات حول تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، خلال العام المالى 2018/2019، جاء أبرزها أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من تلك التدفقات.
ونرصد فيما يلى 6 أرقام عن تفاصيل التدفقات على مستوى العالم:
- نصيب الدول العربية من تدفقات النقد الأجنبى لمصر وصل إلى قرابة 40.4% من إجمالى المتحصلات بقيمة مالية تبلغ 49 مليار دولار.
- المملكة العربية السعودية تصدرت تدفقات النقد الأجنبى بقيمة متحصلات بلغت 21.5 مليار دولار، يليها دولة الإمارات برصيد متحصلات 12 مليار دولار.
- دول القارة الأوروبية مثلت 25% من إجمالى المتحصلات بقيمة بلغت 30.6 مليار دولار.
- إنجلترا تصدرت الدول الأوروبية بقيمة بلغت 10.8 مليار دولار، يليها ألمانيا بقيمة متحصلات 4.1 مليار دولار.
- دول أمريكا الشمالية استحوذت على نسبة بلغت 24.2% من إجمالي المتحصلات بقيمة إجمالية بلغت 29.8 مليار دولار.
- تصدر الولايات المتحدة دول أمريكا الشمالية بقيمة متحصلات بلغت 28.9 مليار دولار، يليها كندا بـ0.8 مليار دولار.