حريق مركز البيانات الفرنسي يكبّد مواقع ومؤسسات مغربية خسائر فادحة بعد إتلاف محتوياتها

جدة - عبدالحي حسين - أكدت معطيات جديدة أن الحريق الذي اندلع، صباح أمس الأربعاء، في مركز البيانات الفرنسي التابع لشركة OVHcloud في ستراسبورغ، كبّد مجموعة من المواقع المغربية التي يستضيفها المركز خسائر فادحة، بعد أن تسبب في إتلاف بياناتها وتعطيل خدماتها.

وكان لهذا الحادث تداعيات كبيرة على المواقع والمؤسسات المغربية، وعلى رأسها موقع “Medicament.ma”، الذي أعلن تضرره من آثار الحريق، الذي دمّر بالكامل مركز OVHcloud المتخصص في مجال الاستضافة والسحابة، حيث يعتمد الموقع على خدمات مركز البيانات في استضافة وحماية بياناته على الإنترنيت.

وأعلن الموقع أنه تعذر عليه بعد وقوع الحادث إعادة تشغيل الخادم الخاص به، والذي كانت تستضيفه شركة (OVH)، واضطر إلى اختيار خادم جديد في مركز بيانات مختلف.

كما تأثرت مختلف بلدان العالم من تداعيات الحادث، حيث دفع قرابة 3.6 مليون موقع إلكتروني أجنبي، من بينها عدد من الواقع العربية، ثمن هذه الكارثة الرقمية التي حلت على مركز البيانات الفرنسي، وتسببت في فقدان هذه المواقع لمحتوياتها، فضلا عن حدوث اضطرابات في الولوج إلى مواقعها الإلكترونية.

ففي فرنسا، تعطل كل من الموقع الرسمي (data.gouv.fr) وتطبيقات (سيتي سكوت)، بينما شهدت إسبانيا تعطل خدمة (ويلو ديزاين) وعدد من خدمات الطقس وغيرها.

فيما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، غداة الحادث، أن “مئات المدن والنوادي الرياضية ووسائل الإعلام وحتى دور النشر أعلنت عن تعطيل مؤقت يطال مواقعها الإلكترونية””

وأدى الحريق الذي تعرض له مبنى شركة (OVH) في مدنية ستراسبورغ الفرنسية، إلى إتلاف مركز البيانات SBG2 التابع للشركة، والمكون من خمسة طوابق بمساحة 500 متر مربع، بينما تعرض SBG1 لأضرار بالغة، كما امتد الحريق إلى مبنيين آخرين، مما أدى إلى مضاعفة الخسائر.

ويعتبر مركز البيانات OVHcloud، أكبر مزود بخدمة سحابية في أوربا، مع مرافق في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.

هذا ويشار إلى أن الشركة OVHcloud المتخصصة في الخوادم المعلوماتية، تأسست عام 1999، وقد حققت عام 2019 عائدات وصلت إلى 600 مليون يورو ولديها 2750 موظفا، وتنافسها أمازون وشركات كبرى في هذا المجال.