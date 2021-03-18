264 ألف مغربي مسجل بمؤسسات الضمان الاجتماعي في إسبانيا حتى نهاية فبراير

جدة - عبدالحي حسين - يحافظ المغاربة على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب، المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي، من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي؛ حيث بلغ عدد المغاربة المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي في إسبانيا، إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي ما مجموعه 264 ألفا و304 منخرطين، وذلك بحسب ما كشفته وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.

وأكدت الوزارة، في تقريرها الدوري، الذي أصدرته، اليوم الخميس، أن المغاربة حافظوا على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب، المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين بـ97 ألفا و64 منخرطا.

وأوضح المصدر نفسه أن عدد العمال الأجانب، المسجلين في منظمات، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، بلغ إلى حدود شهر فبراير الماضي ما مجموعه مليونين و53 ألفا و997 شخصا، مسجلا بذلك زيادة طفيفة، قدرت نسبتها بـ4 ,0 في المائة مقارنة مع شهر يناير من العام الجاري، أي ما يمثل زيادة بـ9328 من الأشخاص النشطين .

وأضاف التقرير ذاته أن عدد العمال الأجانب، المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و309 آلاف و920 منخرطا، في حين بلغ عدد العمال الأجانب، الذين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوربي 744 ألفا و77 منخرطا.

ويبلغ عدد المغاربة، الذين يقيمون بصفة شرعية في إسبانيا، إلى حدود فاتح يوليوز 2020، ما مجموعه 771 ألفا و683 شخصا بزيادة قدرت نسبتها بـ4 , 1 في المائة ( 10 آلاف و968 شخصا ) مقارنة مع فاتح يناير من العام نفسه، ليحافظ المغاربة بذلك على مركزهم كأول جالية أجنبية يقيم أفرادها بطريقة شرعية في إسبانيا، وذلك بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.