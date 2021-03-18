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الوكالة الأوربية للأدوية توصي باستخدام لقاح “أسترازينيكا” وتؤكد أنه آمن

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شيماء بخساس 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية، اليوم الخميس، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس “آمن وفّعال” و”غير مرتبط” بحصول تجلّطات دموية.

وصرح مدير الوكالة، إيمر كوك، في مؤتمر عبر الفيديو أن “اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفّعال”.

وأعطت الوكالة الأوربية للأدوية ضوءها الأخضر، في 29 يناير الماضي، لاستخدام اللقاح، الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني، أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، أمس الأربعاء، إنه “في الوقت الحالي منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره”، وأوصت  بمواصلة حملات التطعيم، واستخدامه.

يذكر أن ما يقارب 18 دولة أوربية أعلنت تعليقها استخدام لقاح أسترازينيكا، بشكل مؤقت، بعد تسجيل 30 حالة، ظهرت عليها أعراض جانبية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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