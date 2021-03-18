التوزيع الجغرافي للإصابات الـ487 بكورونا… جهتا البيضاء ومراكش في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ487 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 324 حالة جديدة، منها 268 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 46 حالة، منها 36 بمراكش.

كما سجلت بجهة الشرق، 33 حالة، منها 28 حالة بوجدة.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 26 حالة، منها 10 حالات بسلا.

وبجهة الشمال، 15 حالة، منها 11 حالة بطنجة أصيلة.

وسجلت 13 حالة بجهة سوس ماسة، ثم 6 ببني ملال خنيفرة، ونفس العدد بجهة درعة تافلالت، وخمس حالات بالعيون الساقية الحمراء، ونفس العدد بالداخلة وادي الذهب، ثم 4 حالات بجهة فاس مكناس، ونفس العدد بكلميم واد نون.

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