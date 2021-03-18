واشنطن ترحب بدعوة "الوزاري الخليجي" لتحقيق السلام في اليمن

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

رحبت الخارجية الأمريكية ببيان "الوزاري الخليجي" الذي دعا إلى تحقيق السلام في اليمن، وأدان هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية ومحافظة مأرب اليمنية.



وقالت الخارجية في بيان لها مساء الخميس، "سنواصل جهودنا لتحقيق السلام في اليمن عبر الوسائل الدبلوماسية، ومن خلال الدعم الإقليمي الواسع".

وأضافت، إننا نبحث مع شركائنا الأوروبيين ضرورة توقف هجمات مليشيات الحوثي على محافظة مأرب اليمنية ليتسنى التركيز على جهود السلام والمساعدات الإنسانية.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في وقت سابق، بتحقيق دولي مستقل في جرائم ميليشيات الحوثيين.

وشدد الحجرف، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الأربعاء، على دعم المجلس لجهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة.

وأكد أن المجلس يدين اعتداء الحوثيين على مأرب واستهداف المدنيين، مؤكدا أن اتفاق الرياض ضمان لتوحيد صفوف الشعب اليمني.

وندد مجلس الأمن الدولي، بتصعيد الحوثيين للقتال في مأرب ودعاهم لإنهاء هجومهم، معتبرا الهجوم "يهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية" في الوقت الذي يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع في البلد.