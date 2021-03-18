البيت الأبيض: جو بايدن ليس نادما على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس نادما على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل هذا الأسبوع.



ورد بوتين اليوم الخميس بالقول إن المرء لا يرى إلا خصاله.

وقالت ساكي إن بايدن ليس لديه ما يندم عليه ردا على أسئلة عما إذا كان الرئيس قلق من أن تكون تصريحاته قد أضرت أكثر بعلاقة بلاده المتوترة بالفعل مع روسيا.