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البيت الأبيض: جو بايدن ليس نادما على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس نادما على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل هذا الأسبوع.

 

ورد بوتين اليوم الخميس بالقول إن المرء لا يرى إلا خصاله.

 

وقالت ساكي إن بايدن ليس لديه ما يندم عليه ردا على أسئلة عما إذا كان الرئيس قلق من أن تكون تصريحاته قد أضرت أكثر بعلاقة بلاده المتوترة بالفعل مع روسيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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