- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من الغد.. فرنسا تعلن فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021
أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع" موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.