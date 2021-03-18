أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من الغد.. فرنسا تعلن فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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