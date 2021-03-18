شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين تونس وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انعقدت أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية-الباكستانية عبر تقنية الفيديو اليوم، التي أشرف عليها نائب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الباكستاني سهيل محمود.

وركزت الدورة بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، على واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية، وسُبل تطويرها والاستفادة من الإمكانات وفرص التعاون المتاحة في البلدين والارتقاء بها إلى مستوى عريق.