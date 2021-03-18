شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. فرض إجراءات للعزل العام بسبب تزايد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جان كاستكس رئيس وزراء فرنسا اليوم الخميس، فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، مما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تغيير نهج التعامل مع الجائحة.

وقال "كاستكس"، إن القيود الأشد صرامة جاءت بعد تصاعد واضح في وتيرة انتشار المرض إذ تشهد فرنسا الآن الموجة الثالثة من التفشي، موضحا أن إجراءات العزل العام ستكون سارية اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.

وأكد "كاستكس" أن بلاده ستستأنف استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من المرض مشيرا إلى أنه سيتلقاه بعد ظهر الغد.