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باريس.. فرض إجراءات للعزل العام بسبب تزايد كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلن جان كاستكس رئيس وزراء فرنسا اليوم الخميس، فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من ، مما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تغيير نهج التعامل مع الجائحة.

وقال "كاستكس"، إن القيود الأشد صرامة جاءت بعد تصاعد واضح في وتيرة انتشار المرض إذ تشهد فرنسا الآن الموجة الثالثة من التفشي، موضحا أن إجراءات العزل العام ستكون سارية اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.

وأكد "كاستكس" أن بلاده ستستأنف استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من المرض مشيرا إلى أنه سيتلقاه بعد ظهر الغد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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