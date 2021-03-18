مجلس الأمن يدين هجمات 'الحوثيين' على السعودية

وقال المجلس إن التصعيد الحالي في مأرب يعرض مليون نازح لخطر جسيم ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية.

وشدد أعضاء المجلس في بيان "على الحاجة لتهدئة الوضع من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد من قبل الحوثيين في مأرب". كما أنهم أدانوا "استخدام الجنود الأطفال في مأرب".



وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في اليمن"، وشددوا على أهمية تيسير المساعدات الإنسانية وحركة سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.

ودعا المجلس كافة الأطراف لوقف القتال بشكل فوري بما في ذلك الهجوم على مدينة مأرب شمالي البلاد والعمل مع المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث للتفاوض بدون شروط مسبقة حول وقف إطلاق النار.