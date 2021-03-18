احباط تعرض لـ'داعش' في الحويجة

وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية احبطت، الخميس، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في مدخل الحويجة الشرقي بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "التعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي على سيطرة الالبان في مدخل قضاء الحويجة الشرقي".

