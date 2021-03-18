انت الان تتابع خبر احباط تعرض لـ'داعش' في الحويجة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن احباط تعرض لـ"داعش" في الحويجة بمحافظة كركوك.
وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية احبطت، الخميس، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في مدخل الحويجة الشرقي بمحافظة كركوك".
وأضاف البيان أن "التعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي على سيطرة الالبان في مدخل قضاء الحويجة الشرقي".
وأضاف البيان أن "التعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي على سيطرة الالبان في مدخل قضاء الحويجة الشرقي".