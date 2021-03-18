هل يقترب لبنان من انهيار اقتصادي وشيك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

غضب اللبنانيين يشتعل مرة أخرى وينتقل من الشوارع إلى المتاجر، التي باتت تشهد مشاجرات يومية حول السلع والغذاء وسط انهيار العملة، وغلق أغلب أبواب المحلات.

"غليان" الشارع ينتقل لمتاجر لبنان.. "مشاجرات الغذاء" تستعر



انهيار العملة اللبنانية أجبر العديد من متاجر البقالة على الإغلاق مؤقتا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية.



متاجر بيع المواد الغذائية أوصدت أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت، أو وضعت حدودا لطلبات العملاء، فيما ظلت غيرها مفتوحة، لكن بدوا غير متأكدين إلى متى؟



فتنة الدولار تحرق لبنان.. زيادة كبيرة لأسعار الوقود والشارع "يغلي"



سعر الليرة اللبنانية وصل إلى مستوى غير مسبوق في 16 مارس الجاري مسجلا 15 ألفا للدولار ، لتفقد الليرة ثلث قيمتها في آخر أسبوعين.. وهي الآن متراجعة 90% منذ أواخر 2019.



أما الإمدادات من السلع الأساسية يرجح مراقبون أنها تكفي نحو شهرين، ما ينذر بانهيار اقتصادي وشيك قد يصبح أكبر تهديد للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية.

