بايدن: لن أنحاز إلى أي طرف في الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن ينحاز إلى أي طرف في الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن حدود أيرلندا الشمالية.

وخلال اجتماع افتراضي مع رئيس الوزراء الايرلندي، ميشال مارتن، أكد الرئيس الأمريكي دعمه لاتفاقية "الجمعة العظيمة" للسلام لعام 1998، مشيرا إلى "أننا نعتبر أن هذه قضية تجارية يتعين حلها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

كما أمل بايدن أن يتمكن الطرفان من العودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشة تنفيذ الاتفاقية.

بدوره قال مارتن: "مع وجود علاقة تجارية جديدة قائمة الآن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبروتوكول يحمي السلام، أريد المضي قدما في علاقة إيجابية مع المملكة المتحدة"، مبينا أن "هذا يعني الوقوف بجانب ما تم الاتفاق عليه والعمل معا لإنجاحه".