شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من بؤرة خطِرة لـ«كورونا» في البلقان ووسط أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، عن قلقها بشكل خاص حيال تفشي كوفيد-19 في البلقان ووسط أوروبا، في وقت تواجه فيه باريس إغلاقا آخر، فيما أعلنت بلغاريا عن قيود جديدة وسجلت ألمانيا أعلى زيادة في الإصابات كذلك الحال في كل من الهند وباكستان.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في البلقان ووسط أوروبا تعد الأعلى على مستوى العالم، معربة عن قلقها حيال ذلك. وقالت مديرة الطوارئ في مكتب المنظمة في أوروبا كاثرين سمولوود : «نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا».

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه إن إطلاق لقاحات كوفيد-19 لم يكن كافياً بعد للحد من تفشي الفيروس في أنحاء المنطقة، مضيفاً يتواصل الاتجاه في ازدياد الحالات وينتقل شرقاً وشهدنا الآن ثلاثة أسابيع متتالية من ازدياد الإصابات، وأنه تم تسجيل أكثر من 1,2 مليون إصابة جديدة الأسبوع الماضي في منطقة أوروبا( 53 بلداً ومنطقة) .

باريس تواجه الإغلاق

وأعلنت الحكومة الفرنسية إغلاق 16 منطقة بينها باريس بهدف الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة اول أمس الأربعاء. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس ان فرنسا تواجه موجة ثالثة من الوباء

قيود جديدة

في بلغاريا قال وزير الصحة إن بلاده ستغلق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس/ آذار حيث تواجه زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19 أدت إلى زيادة الضغط على مستشفياتها. وشهدت البلاد زيادة 40 بالمئة في الإصابات الجديدة على مدى الأسبوع الماضي، وأغلقت الحكومة رياض الأطفال ودور المسرح والسينما وقاعات اللياقة البدنية وحظرت الاحتفالات الخاصة بأعداد كبيرة.

ألمانيا تسجل أعلى زيادة

وفي ألمانيا كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن أن البلاد سجلت 17504 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ 22 يناير/ كانون الثاني، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي إلى مليونين و261268. كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 227 لتبلغ حصيلة الوفيات 74132.

وذكر المعهد أن ألمانيا تمر بموجة ثالثة من الجائحة بسبب تخفيف القيود في الأسابيع الماضية مع انتشار سلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشاراً،

الهند وباكستان

وسجلت الهند وباكستان قفزة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تصدرتها زيادة الحالات في أغنى الولايات والأقاليم. وفي حين تعزو سلطات الهند الزيادة في الأساس إلى الازدحام والعزوف عن استخدام الكمامات، تقول باكستان إن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس التي تم رصدها في البلاد قد تكون عاملاً أيضاً.

وسجلت ولاية مهاراشترا حيث تقع مومباي، عاصمة الهند التجارية، 23179 حالة من بين 35871 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وفي باكستان، أظهرت الفحوص إصابة 3495 شخصاً بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ أوائل ديسمبر أيضاً. وكانت معظم الحالات في إقليم البنجاب، أكبر وأثرى أقاليم باكستان.(وكالات)