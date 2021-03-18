شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وجونسون يبحثان الملف الليبي وقضية سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، العلاقات بين البلدين عبر اتصال هاتفي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى مساء الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الصعد.



من جانبه، أعرب السيسي عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.

وتناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد الرئيس المصري تأكيد الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.