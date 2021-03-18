شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: هدف إعطاء مئة مليون جرعة لقاح بأمريكا سيتحقق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الهدف الذي حدّده بإعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يوماً من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: «يشرفني أن أعلن أن غداً الجمعة، سنحقق الهدف الذي حدّدته».

وكان بايدن قد أعلن أنه يريد التوصل إلى إعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته، إلا أن هذا الهدف سيتحقق في غضون أقل من 60 يوماً.