شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الكردية تدعو لإخراج «المحتلين» لحل الأزمة السورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الخميس، كافة الأطراف السورية لتوحيد قواها لإخراج جميع المحتلين"وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية"، ليكون ذلك مدخلا لحل الأزمة السورية. وقال بيان نشرته على فيسبوك «انطلاقاً من إيماننا بوحدة الأراضي السورية والتزامنا التام بصون وحدة البلاد وتحريرها من كافة أشكال الاحتلالات، ننادي كافة الأطراف السورية بتوحيد قواها لإخراج جميع المحتلين، وفي مقدمتهم تركيا التي قوّضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين لتحوّلهم إلى مرتزقة وجنود تحت الطلب، خدمة لمصالحها التوسعية في المنطقة، ليكون ذلك مدخلاً للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري التي تكون عبر تكاتف جميع السوريين والتركيز على المشتركات ووحدة المصير، دونما تمييز أو انحياز، ويكون عبر التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن 2254 وإنقاذ البلاد من الاستبداد والانقسام».

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية أن «القوات الأمريكية أدخلت خلال الساعات الماضية قافلة مؤلفة من 40 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية وأسلحة وذخائر، وعدد من البرادات ترافقها مدرعات عسكرية إلى مطار خراب الجير العسكري في ريف اليعربية، قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي».

ولفت المرصد السوري إلى أن «هذه القافلة تعد الـ17 التي تدخل الأراضي السورية، للتحالف الدولي و​القوات الأمريكية​ خلال هذا العام، وهي الثالثة خلال الشهر الحالي».

وكان المرصد قد لفت في 13 الحالي، إلى «أنه رصد دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 35 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في ريف الحسكة».

(وكالات)