شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تهدد الكيانات المشاركة في «نورد ستريم 2» بالعقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس «جميع الكيانات المشاركة» في مشروع خط غاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل والممتد بين روسيا وألمانيا إلى الانسحاب «فورا» تحت طائلة فرض عقوبات أميركية عليها.

وأكد بلينكن في بيان أن حكومة الرئيس جو بايدن «مصمّمة على احترام» القانون المعتمد العام 2019 والذي وسّع الكونجرس نطاقه العام 2020 وينصّ على فرض عقوبات.

وقال بلينكن إن وزارة الخارجية ترصد جهود إتمام خط الأنابيب وتعكف على تقييم المعلومات المتعلقة بالكيانات التي قد تكون مشاركة فيه.

وقال بلينكن في بيان «أي كيان منخرط في خط الأنابيب نورد ستريم 2 إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية وعليهم أن يتوقفوا فورا عن العمل بخط الأنابيب».

ومشروع خط الأنابيب الذي يعرف بالسيل الجنوبي أيضاً والبالغة قيمتة 11 مليار دولار، والذي تقوده شركة جازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90 بالمئة. وسيضاعف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، تتمسك برلين بخط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تقول إنه ليس سوى مشروع تجاري. (وكالات)