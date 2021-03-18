شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يُمنح الإخطار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختيار الكوادر التدريسية أو التربوية أو الإدارية في المدارس الخاصة، أمر يحتاج إلى اهتمام خاص، ودقة، عند نظر المقومات وتراكم الخبرات وتعدد المهارات، فقوة القيادة المدرسية تقاس بجودة أدائها، وواقعية تخطيطها، وبمهارات المعلم وقدراته نرتقي بالمخرجات، وبفهم الإداري وعمق خبراته، نحظى بمرونة وسلاسة في الأداء.

ولكن الأهم من الاختيار نراه في دور اللجان المتخصصة بالجهات المعنية بالتعليم الخاص، التي تقرر صلاحية الكوادر المرشحة من عدمها، إذ إنها مخولة بمقابلة المرشحين من قبل المدارس الخاصة لوظائف مثل مدير مدرسة أو معلم أو إداري، وهي مسؤولة عن تقييم المرشحين، وقياس معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم، قبل منحهم إخطار التعيين، ولكن السؤال.. لمن يمنح الإخطار؟ ومن يستحقه؟

من المفترض أن هناك معايير ممنهجة، وضوابط محددة، يتم من خلالها إصدار الإخطارات، ولكن صادفتنا في الميدان حالات تدعو إلى ضرورة الوقوف مع هذا الإجراء، فهناك معلمون يدرسون مواد لا تتوافق مع تخصصاتهم العلمية، وآخرون حصلوا على الإخطار ولم يتمكنوا من تجديده بنفس المسمى، وفئة ثالثة لم تتمكن من استخراج الإخطار عند الانتقال للعمل في مدرسة أخرى، والأسباب مازالت في علم الغيب.

الأمر لم يقتصر على إخطارات المعلمين فحسب، بل جاءت حالات القيادة المدرسية (حدث ولا حرج)، فهناك مديرو مدارس لا علاقة لهم بالتعليم من قريب أو بعيد، فكيف يكون لمهندس لا خبرة له تربوياً أو إدارياً أن يكون مدير مدرسة، وكيف يصبح محاسب نائباً لمدير مدرسة، رغم افتقاره الخبرة التربوية والإدارة المدرسية؟ قد ترتبط عملية الترشيح في بعض المدارس بالمحاباة والمحسوبية وأشياء أخرى، ولكن يجب أن تبقى الخبرات والمعايير والضوابط، الفيصل الحاسم عند إقرار تعيين الكوادر بمختلف فئاتها.

اختيار المعلمين مسؤولية كبيرة، وترشيح مدير أو نائب لمدير مدرسة مسؤولية أكبر، فإذا كانت قدرات المعلم تقودنا إلى مخرجات عالية الجودة، تواكب الحاضر وتحاكي المستقبل، فإن كفاءة القيادة المدرسية تأخذنا لنرتقي بالمعلمين والإداريين والفنيين، ومن قبلهم بالمتعلمين، وتمتد فاعليتها إلى الارتقاء بالمنظومة، وهنا تكمن أهمية الدقة قبل إقرار الكوادر التربوية المرشحة.

الآمال تتشبث حالياً بنظام الرخص المهنية، الذي يستهدف القيادات المدرسية والمعلمين والعاملين في الميدان، ولكن ما نسأل عنه، هل تغني الرخصة عن نظام الإخطارات لكوادر المدارس الخاصة؟ وهل تتحرى الدقة عند اختيار تلك الفئات؟

مسألة إصدار إخطارات التعيين تحتاج إلى مزيد من الرعاية، والنظر بجدية في أمر الكوادر الحالية، ونرحب بإعادة النظر في معايير وآليات وضوابط منح إخطارات المعلمين والقيادات المدرسية، نظراً لدورها المحوري في صياغة مستقبل الأجيال، والارتقاء بمنظومة التعليم الخاص.

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