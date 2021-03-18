شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير الخميس. أبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الثالثة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.

توقع 15 من 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وتوقع محلل واحد خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي إن أغلب المؤشرات تشير إلى «تعاف تدريجي» إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين تبدو احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي مرهونة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا.

وقال «ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا، ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم».

وحدد البنك المركزي هدف التضخم عند سبعة بالمئة (بهامش نقطتين مئويتين زيادة أو نقصا) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

كان جهاز الإحصاء المصري قال إن معدل التضخم الأساسي بلغ 4.5 بالمئة في فبراير، ارتفاعا من 4.3 بالمئة في يناير. (رويترز)