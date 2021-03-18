شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» بالشارقة تفتتح ثلاثة مساجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «أولي النُهى» ومسجد «الميمنة» بمدينة الشارقة، ومسجد «أبي طلحة الأنصاري» بمدينة الذيد، في إطار استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، واستجابة لحاجة قاطني الإمارة لتيسير إقامتهم للشعائر والعبادات بكل سهولة ويسر.

وشيدت المساجد الثلاثة وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، مع كل المرافق الخدمية التي من شأنها توفير الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد، حيث تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه، ومواقف للسيارات، وسكناً للإمام.

بني مسجد «أولي النُهى» على نفقة «جمعية الشارقة الخيرية» من خلال مساهمات وتبرعات المحسنين، حيث يقع في منطقة «قطاه الزراعية»، بينما يقع مسجد «الميمنة» في منطقة «كشيشة 6» بضاحية الرحمانية، وتم بناؤه على نفقة أحد المحسنين، ويتسع المسجدان ل300 مصلٍ ومصلية.

وفي مدينة الذيد افتتحت الدائرة مسجد أبي طلحة الأنصاري بحي البستان، حيث شيد على نفقة حكومة الشارقة، ويتسع ل 100 مصلٍ من قاطني المنطقة.