شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير يبحث التعاون مع السفير الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الامارات.

وأكد الطاير حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الدولة الإمارات، واستعرض الطاير أمام الجانب الفرنسي الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، متطرقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050، ومشاريع الهيئة التطويرية الطموحة تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي.

وبحث الطاير مع السفير الفرنسي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الفرنسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

وأكد الطرفان أهمية التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات الفرنسية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكدين على العلاقات المميزة التي تربط الجانبين التي أثمرت عن تعاون مثمر في مجالات عدة.

وأشاد السفير الفرنسي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسيخ مسيرة دبي في مجال التنمية المستدامة، وريادتها في مجالات الطاقة المختلفة.