شكرا لقرائتكم خبر عن شارع الصحافة.. ماذا عن المستقبل فى الجمهورية الثانية؟.. عدد مميز لروز اليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عدد مميز لمجلة "روز اليوسف"، تحت رئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، تناول العديد من القضايا والملفات، والذى حمل عنوان " شارع الصحافة.. دروس الطريق مع الجمهورية الأولى ماذا عن المستقبل في الجمهورية الثانية".

وأبرز العدد الجديد صور كبار الكتاب والصحفيين، الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، والكاتب الراحل إبراهيم نافع، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، والراحل عبد الله كمال، والراحل محمود عوض، والكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامي وائل الإبراشي، والدكتور محمد الباز، ويسري الفخراني، وغيرهم من كوكبة الإعلام والصحافة المصرية".