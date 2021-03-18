الجزائر / زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية بجاية

اسماعيل عبد الحي - ضرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021، زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ولاية بجاية شرقي الجزائر.

وقالت القناة الرسمية الجزائرية، إن الزلزال وقع على بعد 28 كيلو مترا شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في تمام الساعة الواحدة من صباح الخميس، بالتوقيت المحلي.

وأكّد مواطنون جزائريون شعورهم بالزلزال وثلاث هزات متتالية أخرى، ما أتبعه سماع أصوات سيارات الإسعاف بكثرة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشروخ في بعض المنازل، كما نشر آخرون صورا لمواطنين خرجوا إلى الشوارع بكثرة مع قلق وترقب وخوف من العودة إلى المنازل مع الهزات المتتالية.

من جانبها، قالت ‏الحماية المدنية بولاية بجاية إنه تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض السكنات وإنهيار جزئي لبناية قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية.

وكالات