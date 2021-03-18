فلسطين.. 37 عائلة تواجه خطر إخلاء الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم شرقي القدس



أعلنت فلسطين، الخميس، أن 37 عائلة فلسطينية تقطن شرقي مدينة القدس المحتلة تواجه خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.



جاء ذلك في 3 رسائل بعث بها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



وقال منصور في رسائله، إن "هناك ما لا يقل عن 37 عائلة (فلسطينية) تضم 195 شخصا، معظمهم من اللاجئين معرضون لخطر الإخلاء من منازلهم في شرقي القدس".



وأضاف: "العديد من العائلات تعيش تحت التهديد المستمر بالنزوح القسري في الأشهر المقبلة".



وأشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية وافقت منذ بداية العام الماضي وحتى مارس/آذار الجاري، على إخلاء 33 عائلة فلسطينية تضم 165 فردا، بما في ذلك عشرات الأطفال، من منازلهم بحي "الشيخ جراح"، شرقي القدس.



ورغم أن القرارات القضائية الإسرائيلية الصادرة حتى اليوم، تتعلق بإخلاء منازل 33 عائلة، إلا أن منصور قال إن هذه القرارات قد تشمل 37 عائلة.



وتابع مندوب فلسطين: "العديد من العائلات الفلسطينية تعيش تحت التهديد المستمر بالنزوح القسري في الأشهر المقبلة".



وشدد على أن "الوقت حان لإنهاء الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي".



ودعا منصور، جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، لضمان المساءلة عن أعمال إسرائيل غير المشروعة، لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.



وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي "الشيخ جراح" من طرد "وشيك" لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين إسرائيليين.



ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، و"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"(أونروا).



وسبق أن قالت جماعات استيطانية إسرائيلية، إنها تنوي إقامة مستوطنة تضم 250 وحدة استيطانية على أنقاض الحي.



من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته تتابع مع الأردن قضية إخلاء إسرائيل لسكان حي "الشيخ جراح" من منازلهم، وفق بيان صادر عن مكتبه وصل الأناضول نسخة منه

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وأضاف –خلال استقباله وفد عائلات حي الشيخ جراح- أن "ما تقوم به إسرائيل في الشيخ جراح بهدف تفريغ الحي من سكانه جريمة، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته".



وتابع اشتية: "سنتابع قضية حي الشيخ جراح في كافة المحافل الدولية".



ودعا المجتمع الدولي "للوقوف عند مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف حملة إخلاء أهالي الشيخ جراح من منازلهم".​​​​​​​



المصدر: الأناضول