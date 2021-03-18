بايدن غير نادم على وصف بوتين بـ”القاتل”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

اكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، أن بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “قاتل”.

وقالت لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادماً على تصريحه، “كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر”.

وارتفعت، اليوم الخميس، حدة التراشق بين موسكو وواشنطن، فقد رد الرئيس الروسي على بايدن، مؤكداً أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.

نرى خصالنا في الآخرين

كما أضاف “أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: من به عيب يراه في الآخرين. هذا ليس نابعا من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال”. وتابع “نحن دوما نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلا أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاما”.

إلى ذلك، قال: “سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا”. مضيفاً “مستعد لمباحثات مرئية وصريحة مع بايدن الجمعة أو الاثنين لبحث العلاقات الثنائية وملف الصراعات الإقليمية”.

وقال إن على الولايات المتحدة وروسيا الحفاظ على علاقتهما، وتابع: “بشأن تصريحات زميلي الأميركي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة”، مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن “هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأميركية، وروسيا ستعتمد عليهم”.

سيدفع الثمن

يذكر أن تبادل التصريحات المتشددة والاتهامات بين الطرفين أتى في أعقاب تقرير رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية أمس، وجد أن بوتين أذن بعمليات تأثير لمساعدة ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

فيما قال بايدن في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز الأربعاء ردا على سؤال حول التقرير المذكور “بوتين سيدفع الثمن”.

كما رد حين سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل، قائلا “أعتقد ذلك”، وذلك بحسب “العربية”.