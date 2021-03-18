طفل من كل خمسة أطفال في العالم لا يحصلون على مياه كافية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

يعيش 1.42 بليون شخص في العالم، بما في ذلك 450 مليون طفل، في مناطق تعاني من مستوى ضعف عالٍ أو عالٍ جداً من حيث توافر المياه، وفقاً لتحليل جديد أصدرته اليونيسف اليوم. وهذا يعني أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال في العالم لا يحصلون على مياه كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية، حيث يعيش 1.42 بليون شخص في العالم، بما في ذلك 450 مليون طفل، في مناطق تعاني من مستوى ضعف عالٍ أو عالٍ جداً من حيث توافر المياه، وفقاً لتحليل جديد أصدرته اليونيسف اليوم. وهذا يعني أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال في العالم لا يحصلون على مياه كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ووفقا لليونيسف، هناك أطفال يعيشون في هذا الوضع في أكثر من 80 دولة، حيث تتمتع منطقة شرق وجنوب أفريقيا بأعلى النسب.

ويواجه أكثر من نصف القصر، نحو 58%، صعوبات في الحصول على كمية كافية من المياه كل يوم، وهناك أيضا نسب كبيرة من الأطفال في هذا الوضع في غرب ووسط أفريقيا (31%) وجنوب آسيا (25%) والشرق الأوسط (23%).

ويشير اليونيسيف إلى أن الظروف صعبة بشكل خاص في 37 دولة، من بينها أفغانستان وأثيوبيا وهايتي وكينيا ونيجيريا وباكستان والسودان واليمن.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في بيان لها إن “أزمة المياه العالمية ليست في طريقها للحل، إنها حاضرة وتغير المناخ لن يؤدي إلا إلى تفاقمها” مشددة على أن الأطفال “هم أكبر الضحايا”.

يسلط التقرير الضوء على أن الطلب على المياه مستمر في الزيادة بشكل كبير مع انخفاض الموارد، لذا فمن المقدر أنه بحلول عام 2040 سيعيش ما يقرب من واحد من كل 4 أطفال في العالم في مناطق تعاني من مشاكل ندرة خطيرة للمياه.

وأعلنت اليونيسف عن إطلاق مبادرة تسعى إلى مكافحة هذا الوضع وتعبئة الموارد لتقديم حلول للمناطق الأكثر تضرراً.