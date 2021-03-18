شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: نرفض التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، التي عكست إصرار بلاده على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد في بيان له اليوم، رفضه للتعنت الإثيوبي غير المبرر في مفاوضات السد لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية.

وشدد "العسومي" على دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه مع كل من مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات، لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة في مياه نهر النيل، مؤكدا على حفظ أمنهما المائي الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.