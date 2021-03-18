شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتبارا من الغد.. فرنسا تعلن فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.



وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع" موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.