السعودية تسجل 6 حالات وفاة و 381 اصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل (381) حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي(240) حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة ، كما تم تسجيل عدد( 6 ) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.