شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يدعو إلى حكومة إنقاذ تفاوض صندوق النقد الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، الخميس، غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللتفاوض، وفق برنامج، مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي، كاشفاً عن لقاء جديد مع عون يوم الاثنين المقبل، فيما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بلاده تحتاج «إلى تغيير النهج والأسلوب في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان»، في وقت تواصلت الاحتجاجات اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي الذي وصل إلى 15 ألف ليرة لبنانية، وقطع المحتجون العديد من الطرقات في بيروت والمناطق، بينما تم إرجاء جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف تبييض أموال وتحويلات مالية إلى الخارج، إلى موعد لاحق الأسبوع المقبل.

وقف الانهيار

وللمرة الـ 17 زار الحريري القصر الرئاسي منذ تكليفه قبل 5 أشهر، والتقى الرئيس عون في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة بينهما حول التشكيلة الحكومية التي سبق أن قدمها الحريري لعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي وظل متمسكاً بها ما عطل التأليف، إلا أنه وكما قالت مصادر مواكبة، يبدي اليوم مرونة إزاء تبديل أسماء يريد عون تغييرها لاسيما الأسماء المسيحية، وقال الحريري للصحفيين بعد اللقاء: «تكلمت مع الرئيس بحكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين لنخرج البلد من الأزمة الاقتصادية والهدف الأساسي هو وقف الانهيار، واستمعت للرئيس عون وملاحظاته واتفقنا أن نجتمع الاثنين المقبل حيث سيكون هناك بعض الأجوبة الأساسية لكيفية وصولنا إلى حكومة بأسرع وقت». وشدد الحريري على أن «الهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار وإعادة الثقة بالمجتمع الدولي، والليرة التي تتدهور، والوضع الاقتصادي لا يبرر ارتفاعها، وما يبرر ارتفاع الليرة هو غياب الأفق عند الناس، لذلك الهدف الأساسي من الحكومة هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأفق لوقف انهيار العملة»، وقال: «اللبنانيون رأوا اصطداما الأربعاء، لكني أتيت للتخفيف منه وتهدئة الأمور، وسآتي الأثنين، هناك فرصة سنتخذها وربما نخرج بشيء ما الاثنين».

ضغوط فرنسية

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي، إنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديدين في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدماً على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية. وقال ماكرون «وقت اختبار تحمل المسؤولية ينفد وستكون هناك حاجة في الأسابيع المقبلة، وبوضوح تام، لتغيير النهج والأسلوب.. لأننا لا يمكن أن نترك الشعب اللبناني في ذات الوضع الذي هو عليه منذ أغسطس/آب الماضي». وأضاف أن فرنسا «ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في مأزقه».

التحقيق مع سلامة

من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات وعمليات قطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، في بيروت والجنوب والشوف والبقاع والشمال بما في ذلك طرابلس وعكار، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، ونفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وقفة غضب وإضراب تحذيري، في باحة كلية العلوم – الحدث جنوبي بيروت.

إلى ذلك، أرجات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف تبييض أموال وتحويلات مالية إلى الخارج، إلى موعد لاحق الأسبوع المقبل. وكان سلامه أرسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان، الذي تقدم بمعذرة عن موكله.