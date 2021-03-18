شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي يتلقى لقاح أسترازينيكا ويفرض إغلاقاً تاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- (رويترز)

ذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية، أن رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس سيتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض «كوفيد- 19» الجمعة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية الخميس فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتباراً من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحفي: « ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع» موضحاً أن المدارس ستبقى مفتوحة.