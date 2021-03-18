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انطلاق مناورات «مخالب الصقر3» بين الجيشين السعودي والأمريكي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: «واس»
انطلقت، الخميس، مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية ، ونظيرتها من القوات الأمريكية في المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.
ويهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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