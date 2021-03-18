شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قتيلاً خلال معارك بين الجيش وميليشيات في الكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بونيا (الكونغو الديمقراطية) - (أ ف ب)

قُتل ثلاثون شخصاً بينهم 11 مدنياً خلال معارك استمرت يومين بين الجيش الكونغولي ومجموعة مسلحة تنشط في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق حصيلة أعلنها الجيش الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش في إيتوري اللفتنانت جول نغونغو، إنه خلال هجوم ميليشيات كوديكو (تعاونية تنمية الكونغو) الاثنين على قريتي تشيلي وغاروا «قُتل 11 مدنياً وسقط جنديان اثنان وشرطي». وأضاف أن في الهجوم المضاد الثلاثاء، «تم قتل 16 عنصراً من الميليشيات».

وطاردهم الجيش حتى قاعدتهم الخلفية الواقعة في قرية مباو. وأشار الضابط إلى أن القريتين اللتين شهدتا مواجهات، هما حالياً «تحت سيطرة» الجيش. وتقع البلدتان المجاورتان تشيلي وغاروا الغنيتان بالذهب في منطقة دجوغو على بعد ستين كيلومتراً نحو شمال بونيا مركز مقاطعة إيتوري. في هذه المنطقة، يتّهم المجتمع المدني المحلي عناصر ميليشيات كوديكو المنقسمة إلى فصائل عدة، باستغلال الذهب بشكل غير قانوني.

في فبراير/شباط، طردهم الجيش من محلّة مونغوالو في منطقة دجوغو، حيث كانوا يحاولون السيطرة على مواقع تعدين تعود إلى شركتي تعدين في المنطقة. وتدّعي ميليشيات كوديكو أنها تدافع عن مصالح اتنية ليندو التي يعيش أفرادها في منطقة إيتوري الغنية بالذهب. وأسفر نزاع بين المجتمعات في إيتوري عن عشرات آلاف القتلى بين 1999 و2003.