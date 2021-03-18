شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقترح على بايدن محادثة تبثّ «مباشرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على نظيره الأمريكي، الانخراط في محادثات تبثّ «مباشرة» في الأيام المقبلة، فيما يتواجهان في حرب كلامية، منذ وصف جو بايدن، بوتين بأنه «قاتل».

وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي: «أريد أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا، شرط أن يُبث مباشرة»، مؤكداً أن هذا الحديث «قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأمريكي». وأضاف أن هذه المحادثة يجب أن تجرى بسرعة الجمعة أو الاثنين المقبل.

وتابع الرئيس الروسي: «أريد أن أذهب إلى التايغا (غابات) في عطلة نهاية الأسبوع لأرتاح قليلاً. ويمكن أن تجرى المحادثة الجمعة أو الاثنين». وأتى كلام بوتين على هامش مراسم أقيمت في ملعب لوجنيكي في موسكو إحياءً لذكرى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014، في خطوة تسببت بتفاقم العلاقات بين روسيا والدول الغربية. وأكد بوتين أنه «سيصدر الأمر إلى وزارة الخارجية» للمبادرة إلى هذا اللقاء عبر الإنترنت.

في سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «قاتل».

وأضافت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادماً على تصريحه: «كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر».