شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون ينتظرون موقف إسرائيل من إجراء انتخابات القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتمع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الجمعة، في مدينة رام الله، لمناقشة مخرجات جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي جرت في القاهرة، والتحضيرات الداخلية للحركة لخوض الانتخابات التشريعية، في وقت قالت فيه السلطة إن إسرائيل أبلغتها بأنها ستحدد قريباً موقفها من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، بعد انتخابات «الكنيست» المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تغريدة على «تويتر»، الخميس، «اللجنة المركزية لفتح تعقد اجتماعاً، اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشة مخرجات جلسات الحوار الوطني الأخيرة التي جرت في القاهرة، وكذلك التحضيرات الداخلية لحركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية».



انتظار الرد الإسرائيلي

من جانب آخر، ينتظر الفلسطينيون الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس. وقال الشيخ «خاطبنا الحكومة الإسرائيلية رسمياً بموضوع مشاركة الفلسطينيين في القدس ترشحاً وانتخاباً، ولدينا الوثائق الرسمية بذلك». وأضاف أن ما أعلنه رئيس دولة إسرائيل غير صحيح، وتلقينا رداً إسرائيلياً على مطالبتنا بأنهم لن يعطوا جواباً قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، صرح خلال زيارته إلى ألمانيا، بأن إسرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأنها لن تتدخل في الانتخابات. وأشار ريفلين إلى أن إسرائيل لم تتلق طلباً للسماح بالتصويت في شرقي القدس، لافتاً إلى أنه في الماضي تم منح الفلسطينيين فرصة للتصويت في المدينة.

وتجرى في الأراضي الفلسطينية التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة، بحسب المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس في 15 يناير/كانون الثاني 2021، حيث ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو/أيار 2021، والرئاسية في 31 يوليو/تموز 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني.

موقف روسي

من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين المستقلتين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الخميس، تعليقاً على فتح جمهورية كوسوفو يوم 14 مارس سفارة لها في المدينة، إن هذه الخطوة تتناقض مع القرار رقم 1244 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرحت زاخاروفا: «في هذا السياق نود أن نؤكد موقف روسيا المبدئي حول القدس، والذي لا يزال ثابتاً، ويكمن في أن هذه المدينة يجب أن تصبح عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل المستقلتين»، مشددة على أن تكون القدس منفتحة على أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام. (وكالات)