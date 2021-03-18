شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: رواتب الدفاع المدني في الإمارات الأعلى عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالمياً، بفضل الرعاية الفائقة التي توليها حكومة الإمارات لجميع مؤسساتها.

وقال سموه على «تويتر»: «خلال النقاش في المجلس الوطني الاتحادي طلب أحد الأعضاء زيادة رواتب رجال الدفاع المدني، فأوضحنا له أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالمياً. وهذا بفضل الرعاية الفائقة التي توليها حكومة الإمارات لجميع مؤسساتها».

ونشر سموه في تغريدة ثانية، المؤشرات الاستراتيجية لقياس فاعلية الدفاع المدني دولياً، من ناحية عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان، حيث تبين أن الإمارات هي الأقل على مستوى العالم، وفي مؤشر عدد الوفيات بسبب الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان، تبين أن الإمارات في المركز الثاني الأقل عالمياً.