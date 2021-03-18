فلسطين.. عباس يقيل القدوة من رئاسة مؤسسة "ياسر عرفات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "ياسر عرفات" وعضوية مجلس أمنائها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن عباس "كلف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور".

ولم يصدر بعد أي تعليق من القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، على القرار.

ويأتي القرار في إطار سلسلة عقوبات فرضها الرئيس الفلسطيني على القدوة بعد إعلان الأخير نيته تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وسبق ذلك قرار بإقالة القدوة من عضوية اللجنة المركزية لـ"فتح" وعضوية الحركة، وقال القدوة للصحفيين إن العقوبات شملت أيضا سحب سيارته ومرافقيه.

وستجري الانتخابات التشريعية في 23 مايو/أيار المقبل، لتكون الأولى منذ العام 2006.

ومؤسسة "ياسر عرفات" مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008، بهدف المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.

وتتلقى المؤسسة دعماً حكومياً، وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية.

ويترأس الرئيس الفلسطيني مجلس أمناء المؤسسة الذي يضم شخصيات عربية وفلسطينية بارزة بينها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى، ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي.