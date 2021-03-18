أبرز تصريحات مدبولي أمام الأمم المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - أدلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، بكلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه.

محمد يوسف

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