أبرز تصريحات مدبولي أمام الأمم المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - أدلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، بكلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه.
ونستعرض فى التقرير التالى أبرز ما جاء خلال كلمة رئيس الوزراء:
_أثيوبيا تسعى لاتخاذ قرارات أحادية وفرض الامر الواقع دون مراعاة مصالح دولتى المصب
_الملء الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والقواعد الدولية
_قلقون من التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة
_ قضية المياه أصبحت تهديد يمس أمن وسلامة الشعوب
_الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.
_مصر مستمرة فى الأنخراط بجدية فى الإعداد الجارى لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقده 2023.
_يحب تطوير المفاهيم والمبادئ التى من شأنها تعزيز الأدارة الرشيدة للمياه
_ العالم يشهد تحديات جسام أهمها تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه
_نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل.
_ الدولة المصرية أولت مسألة المياه أولوية قصوى