اخبار العالم

أبرز تصريحات مدبولي أمام الأمم المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أدلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، بكلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه.

ونستعرض فى التقرير التالى أبرز ما جاء خلال كلمة رئيس الوزراء:

_أثيوبيا تسعى لاتخاذ قرارات أحادية وفرض الامر الواقع دون مراعاة مصالح دولتى المصب

_الملء الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والقواعد الدولية

_قلقون من التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة

_ قضية المياه أصبحت تهديد يمس أمن وسلامة الشعوب

_الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.

_مصر مستمرة فى الأنخراط بجدية فى الإعداد الجارى لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقده 2023.

_يحب تطوير المفاهيم والمبادئ التى من شأنها تعزيز الأدارة الرشيدة للمياه

_ العالم يشهد تحديات جسام أهمها تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه

_نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل.

_ الدولة المصرية أولت مسألة المياه أولوية قصوى

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا