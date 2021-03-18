شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: جهود الأطباء فى مواجهة كورونا صفحة مضيئة بسجلات البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية لشهداء جيش مصر الأبيض، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصرى، الذى يتوافق مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب بمصر والشرق الأوسط بأبو زعبل فى 18 مارس عام 1827.

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما يقدمه أطباء مصر فى هذه المرحلة الخطيرة من عمر العالم، فى مواجهة جائحة كوفيد 19، لحماية الإنسان والمجتمع والقضاء على الوباء.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المصريين من الوباء سوف يبقى صفحة مضيئة فى سجلات البطولة المصرية.

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستعمل من خلال جناحها التشريعى فى مجلسى النواب والشيوخ، على الوقوف خلف مطالب الأطباء وترجمتها فى قوانين وقرارات، كمحاولة بسيطة لرد الجميل لهم.