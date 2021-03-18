شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: 1.5 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب السل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة " الشراكة من أجل وقف السل" اليوم الخميس من آثار "أسوأ من المتوقع" لجائحة فيروس كورونا على جهود مكافحة مرض السل.

وبحسب الشراكة، يموت سنويا حوالي مليون وخمسمائة ألف شخص في أنحاء العالم متأثرين بمرض السل، من بين عشرة ملايين مصاب.

وقالت المنظمة التي تضم أكثر من 1500 من المنظمات الشريكة، إن عمليات الإغلاق المتكررة "حالت دون إمكانية الحصول على التشخيص والعلاج الخاص بالسل،" في حين أن التركيز على علاج مرضى وباء كورونا في المستشفيات ومن قبل الحكومات "قد أعاق على نحو حاد الاستجابة لمرض السل في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة." وكانت النتيجة "تراجعا حادا" في عمليات التشخيص والعلاج، خاصة في تسع دول يشكل فيها السل عبئا كبيرا مثل الهند وإندونيسيا.

وقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، وهو أيضا رئيس مجلس " الشراكة من أجل وقف السل" إن "الدرن لم يتحرك في أي اتجاه منذ تفشي وباء كوفيد19-".