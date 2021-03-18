شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تحذر من هجمات قرصنة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيسبوك تخوفها من وقوع هجمات قرصنة في ألمانيا قبل الانتخابات البرلمانية، قد يتم خلالها سرقة معلومات والتلاعب فيها ونشرها. وقال ناثانيال جليشر، مدير سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك، أمام صحفيين إن نهج القوى التي ترغب في التأثير على الانتخابات، تغير في السنوات الأخيرة.

وأوضح جليشر أن أسبابا، منها تحسين التدابير المضادة للمنصات الرقمية، قد صعبت كثيرا من التلاعب بالرأي العام عبر حسابات مزيفة، كما حدث، على سبيل المثال، في الحملة الروسية إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016".